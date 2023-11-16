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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 مسجلين بتهمة حيازة مخدرات وسلاح بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث ألقي القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا.

بعرض المعلومات علي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية كلف اللواء محمد السيد مدير المباحث القليوبية بسرعة ضبط المتهم.

وبعد استئذان جهات التحقيق داهمت تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم  3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.750 كيلو جرام  و2 سلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.

أجهزة الأمن بالقليوبية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ضبط 3 أشخاص قسم أول شبرا الخيمة مخدر الهيروين