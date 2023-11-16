الفاتيكان: لا يمكن للكاثوليك الانضمام إلى الماسونية

أكدت دائرة عقيدة الإيمان، في وثيقة وقعها الكاردينال فيكتور فرنانديز، ووافق عليها البابا فرنسيس، منع الكاثوليك من الانضمام إلى الماسونيّة.

جاء إعادة التأكيد في سياق رد الدائرة، الأربعاء، على سؤال المطران جوليتو كورتيس، أسقف دوماغويتي في الفلبين.

"بعد أن شرح بقلق الوضع في أبرشيته، بسبب الزيادة المستمرة في عدد أعضاء الماسونيّة، طلب [الأسقف كورتيس] اقتراحات حول كيفية التعامل بشكل مناسب مع هذا الواقع من وجهة نظر راعويّة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التبعات العقائدية للوضع".

يوضح رد الدائرة أهمية إشراك مجلس أساقفة الفلبين، "وإعلامهم بأنه سيكون من الضروري تنفيذ استراتيجية منسقة بين الأساقفة الأفراد والتي قد تنطوي على نهجين".

يتناول النهج الأول مسألة على المستوى العقائدي: تؤكد الدائرة على أن "العضوية النشطة في الماسونيّة من قبل فرد من المؤمنين محظورة، بسبب عدم التوفيق بين العقيدة الكاثوليكية والماسونية (راجع إعلان مجمع عقيدة الإيمان لعام 1983 حول الجمعيات الماسونية)، والمبادئ التوجيهية التي أصدرها مجلس الأساقفة عام 2003".

لذلك، أوضحت المذكرة أن "أولئك الذين هم أعضاء في المحافل الماسونيّة بشكل رسميّ وعن علم واعتنقوا المبادئ الماسونيّة، يقعون تحت أحكام الإعلان المذكور أعلاه. وتنطبق هذه الإجراءات أيضًا على أي رجال دين مسجلين في الماسونيّة.

أما النهج الثاني فيتعلق بالاستجابة الراعوّية: فالدائرة تقترح أن يقوم أساقفة الفلبين بتنفيذ "تعليم شعبي في جميع الأبرشيات حول أسباب عدم التوفيق بين الإيمان الكاثوليكي والماسونيّة". كما يُطلب من أساقفة الفلبين النظر فيما إذا كان ينبغي عليهم إصدار بيان علني حول هذا الموضوع.