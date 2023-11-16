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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و7665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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داعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 96 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 393 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 272 شاحنة و12 سيارة  . 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة  السفينتين دليلة و ESNA بينما شهد الميناء بالأمس  وصول السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينة الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1320 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي ، ايلة و آور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا بموانيها .

- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري