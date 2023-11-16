خلال مؤتمر جماهيري حاشد| ثروت سويلم: إنجازات السيسي إعجاز والشعب المصري خلفه

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، في مؤتمر جماهيري حاشد، نظمته النائبة سولاف درويش، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية، برعاية حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال النائب ثروت سويلم، نائب الشرقية ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه حول الرئيس رسالة قوية للغرب والدول المعادية أن الشعب المصري حريص كل الحرص على دعم الرئيس، وأن ما قام به الرئيس في الفترة السابقة في مصر إعجاز وليس إنجاز.



وأكد أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية يؤكد أن مصر هي الأمن والأمان للوطن العربي وأنها قلب الأمة العربية وأن الرئيس السيسي هو زعيم مصر والوطن العربي، وقدم النائب الشكر والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن للجهد المبذول في دعم الرئيس.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للنائبة سولاف درويش ولحزب مستقبل وطن على تنظيم ذلك المؤتمر الجماهيري الحاشد.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المشاركين في المؤتمر، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت في عهده نقلة نوعية لم تشهده مصر من قبل، وأن ما تحقق خلال تلك المدة لم يتحقق في مصر في 30 عاما.