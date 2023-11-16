السبت.. فرقة «الدور الأول» تحيي حفلًا في بيت السحيمي

تُحيي فرقة "الدور الأول" حفلًا فنيًا جديدًا، في الثامنة من مساء السبت المقبل، الموافق 18 نوفمبر الجاري، ببيت السحيمي في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز، والألحان الشرقية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج "، و"صحبة"، و"قرار ازالة"، و"هوية"، و"الشعر الأزرق"، و"رقص الهوانم"، و"ع الطريق"، و"حسب الله"، و"چيبسي"، و"المنيل"، و"كيتي"، و"كازانوفا".

ويرجع اسم الفرقة "الدور الأول" إلى اجتماع الأعضاء يوميًا في شقة صغيرة في الطابق الأول بإحدى عمارات القاهرة عام 2003.