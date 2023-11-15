"أفريكسم بنك": مصر الرابح الأكبر من تنظيم معرض التجارة البينية IATF2023 بصفقات بقيمة 12 مليار دولار

قال أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" إن مصر حققت المستهدف لها من الصفقات الاستثمارية والتجارية، والتي كان قد قدرها البنك ليستحوذ عليها المستثمرون المصريون قبل انعقاد معرض التجارة البينية الإفريقية الثالث بالقاهرة IATF2023، بقيمة تصل تقريبا إلى 12 مليار دولار، سواء كانت اتفاقيات وصفقات تجارية موقعة أم فرص تمويلية تبرم لاحقا.

وذكر الزغبي - في تصريحات صحفية عقب اختتام المعرض اليوم - أن البنك وقع تمويلا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لعدد من الشركات العقارية المصرية هي كل من: مجموعة "حسن علام" وشركة "سامكريت"، و"المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"السويدي"، ومن ضمنها اتفاق لإنشاء طريق في دولة الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف جانبين، الأول هو إبرام الاتفاقيات، والثاني هو التفاوض حول اتفاقيات بصورة مبدئية لتنفيذها لاحقا.

وأضاف أن هناك تفاهمات جرت مع شركات مصرية بشأن مشروعات إنشائية مختلفة في الدول الإفريقية تتمثل في الطرق والسدود والمناطق الصناعية ومحطات المياه، وذلك خلال انعقاد المعرض، مشيرا إلى أن محفظة تعاون البنك مع مصر منذ بدء عملياته معها تبلغ ٢٨ مليار دولار.

وأضاف "كنا جاهزين ببعض الصفقات بالفعل لتنفيذها خلال المعرض، وأنتج التفاعل في المؤتمر مزيدا منها"، مشيرا إلى أن مصر هي الرابح الأكبر، والدولة الأكثر فوزا بالصفقات التجارية والاستثمارية نتيجة تنظيم هذا المعرض بها، وإن الشركات المصرية حظيت بفرص وتعاقدات مبدئية لتنفيذها خلال العامين المقبلين.

وكان الزغبي قد أوضح - في تصريحات سابقة على المؤتمر - أن مصر حققت 10 مليارات دولار من الصفقات التجارية خلال النسختين الأولى والثانية من معرض التجارة البينية الإفريقية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 4 مليارات دولار في النسخة الأولى بالقاهرة عام 2018 وصفقات بقيمة 6 مليارات دولار في ديربان بجنوب إفريقيا خلال النسخة الثانية عام 2021، قائلا "نسعى لمضاعفة نصيب مصر من الصفقات التجارية خلال الدورة الثالثة بمصر قياسا إلى ما تحقق لها في الانعقاد الأخير للمعرض عام 2021".