الجيش الأردني يعلن إصابة 7 من كوادره الطبية في غزة

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، جرحوا عند مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليها.

وأوضح أن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.

وكشف الناطق الرسمي - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أن القوات المسلحة بدأت تحقيقًا رسميًا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسئولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.