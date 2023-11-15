مؤتمر حاشد بشبين القناطر لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

نظم التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها مطلع ديسمبر المقبل.

عقد المؤتمر بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر بحضور أمانة التحالف بالفليوبية مصطفى الكمار عضو التحالف والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعددا من الشخصيات العامة والمواطنين.

أوضح مصطفى الكمار منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية وعضو حملة السيسي للانتخابات الرئاسية، أن المؤتمر جرى تنسيقه على نسق مؤتمر "حكاية وطن"، حيث جرى سرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه من منظور محايد وهو منظور قيادات العمل الاهلي والتنموي والتي تحوز على ثقة الشارع واحترامه بشكل كبير.

أضاف الكمار، أنه جري توجيه التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري.

وأكد أحمد شعلان عضو أمانة التحالف بالقليوبية، التأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة، لافتا لعودة الأمن، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار شعلان، إلى أن هذا المؤتمر في حب مصر، ورسالة للعالم بأن عمال وفلاحين مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

مؤتمر جماهيري

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