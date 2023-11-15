رئيس النواب اللبناني يبحث المستجدات السياسية والأمنية بالبلاد في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية

تابع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية والميدانية، في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لكتلة الاعتدال الوطني بحضور النواب وليد البعريني وسجيع عطية ومحمد سليمان وأحمد الخير وأحمد رستم، والنائب عبد العزيز الصمد.

وقال النائب محمد سليمان إن كتلة "الاعتدال الوطني" وبعض المستقلين قدموا اقتراح قانون للمجلس النيابي؛ للتمديد إلى رتبة لواء وعماد، وذلك باعتباره ضرورة في ظل الظروف التي تمر بالبلاد.

وعبر عن أمله في الأخذ بالإقتراح حفاظًا على الوطن وعلى سلامته.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الجميع بأن صلاحية التمديد لقائد الجيش مناطة بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الرئيس بري أكد أنه جاهر إذا تعذر مجلس الوزراء لأخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة.