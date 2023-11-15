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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. استعدادات حكومية لرفع جهوزية القطاع الصحي في ظل الاعتدءات الإسرائيلية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية وكذلك بالنسبة الى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب إضافة الى موضوع النازحين وشؤونهم.

وأكد وزير الصحة عقب لقائه برئيس الحكومة اليوم الأربعاء أن هناك بندا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يتعلق بتأمين سلفة للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء.

وأضاف أن اللقاء تناول - أيضا - المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والعلاج للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لتتمكن من الاستمرار في هذا الأمر.  

الاعتداءات الاسرائيلية الطوارئ الصحة مستشفيات النازحين