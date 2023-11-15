الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم، مع السفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند، والوفد المرافق، التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

كما بحث الطرفان - بحضور الملحق العسكري البريطاني في عمّان - آخر التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وذلك طبقا لبيان الجيش الأردني.