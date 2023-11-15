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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وبريطانيا
الأردن وبريطانيا
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم، مع السفيرة البريطانية في عمّان بريدجيت بريند، والوفد المرافق، التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

كما بحث الطرفان - بحضور الملحق العسكري البريطاني في عمّان - آخر التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وذلك طبقا لبيان الجيش الأردني.

الأردن التعاون بريطانيا