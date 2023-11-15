ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب بشأن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، لمناقشة خطة عمل التحالف بشأن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.
من ناحيته كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، عن تنظيم التحالف مجموعة من الفعاليات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتصويت للرئيس السيسي لأنه الأجدر بتولي حكم مصر.
وأعلن مطر عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدا السبت المقبل في القاهرة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

الانتخابات الرئاسية اجتماع تحالف الأحزاب السياسية النائب تيسير مطر