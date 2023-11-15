بدء اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب بشأن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، لمناقشة خطة عمل التحالف بشأن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.

من ناحيته كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، عن تنظيم التحالف مجموعة من الفعاليات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتصويت للرئيس السيسي لأنه الأجدر بتولي حكم مصر.

وأعلن مطر عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدا السبت المقبل في القاهرة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي