تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن

أكد محمد هاشم مدير مديرية التموين بالغربية، توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين كافة من خلال منفذها إضافة إلي القطاع القطاع الخاص.

وكشف عن مشاركة 87 منفذاً بمبادرة خفض الأسعار تتضمن 52 سلسلة تجارية بجانب 23 منفذاً تابعاً لإحياء المحافظة و 12 معرض سلعي موزعين علي 8 مراكز ،

وأوضح خلال جوله اليوم علي منافذ صرف السلع التموينية في المحافظة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين ، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة مليون و 250 الف بطاقة يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.

أضاف ابو هاشم ، المحافظة يوجد بها 77 مكتب تموين، و 31 مركز خدمة مطور خاصة بإصدار بطاقات التموين التالفة والفاقد والفصل الاجتماعي.

وأوضح أن إجمالي عدد منافذ صرف السلع التموينية تصل إلي 1800 منفذ علي مستوي المحافظة، تتضمن 1429 بدال تموين و360 فرع جمعيتي بالإضافة إلي 11 فرعاً المجمعات الاستهلاكية بجانب عدد 56 فرع للجمعيات التعاونية.

وأكد مدير مديرية التموين بالغربية، انه يتم توفير 3470 طن سكر علي البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو ، بالإضافة إلي 1672 طن زيت شهرياً



ولفت إلى تنظم أكثر من 12 حملة يومياً علي المنافذ السلعية والمخابز للتأكد من توافر المنتجات بالاسعار المعلنة مع المتابعة المستمرة للتأكيد من الجودة، فضلاً عن مراجعة الكميات المستلمة بناء علي المستندات والدفاتر الموجودة بالمخازن و مطابقته مع مايتم صرفه للمواطنين أصحاب البطاقات لمنع تلاعب ضعاف النفوس