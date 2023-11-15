وفد من "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى شبرا سندي ويشيد بجهود المجتمع المدنى

أجرى وفد من إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات جولة تفقدية لمستشفى شبرا سندي بإدارة السنبلاوين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتطوير ورفع كفاءة المنشأت الطبية.

كان فى استقبال الوفد إدارة المستشفى ولفيف من قيادات المجتمع المدنى حيث تضمنت الزيارة متابعة اعمال التطوير وسير العمل في المستشفى والمرور على أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعى والأشعة والأسنان و المغسلة.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أن المجتمع المدنى قدم تبرعات للمستشفى بقيمة 2 مليون جنيه من بينها جهاز مونتيور وأجهزة علاج طبيعى للأطفال إلى جانب جهاز كيميا للمعمل الحيوي ووحدة اشعة ديجيتال كاملة علاوة على تطوير الاقسام الداخلية و تجليد جميع الاسرة.

من جانبه أعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره وشكره لمنظمات المجتمع المدنى لحرصها المستمر على دعم صحة الدقهلية.

IMG-20231115-WA0046

IMG-20231115-WA0045

IMG-20231115-WA0053

IMG-20231115-WA0051

IMG-20231115-WA0042

IMG-20231115-WA0049

IMG-20231115-WA0048

IMG-20231115-WA0054

IMG-20231115-WA0050

IMG-20231115-WA0052

IMG-20231115-WA0047

IMG-20231115-WA0044