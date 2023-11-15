وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية 

تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم, حيث تفقدت، المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت المستوى العلمي للطلاب بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط بالمدرسة، والمكتبة، وقسم الملابس الجاهزة، وحضرت ورشة عملي تفصيل ملابس للصف الثالث الثانوي.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني، مطعم المدرسة، وتجهيزات المطعم ، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للطلاب، من خلال الإهتمام، بنظافة المطعم، والوجبات المقدمة للطلاب.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على مدرسة الأمل للصم بنات، سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، ومشرفي المدرسة، وقسم الملابس العملي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تابعت الدكتورة أماني، مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وأشادت بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

حيث تابعت الورش العملية للطلاب بالمدرسة، وقدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، وورش العمل العلمية والعملية لطلاب المدرسة.

جدير بالذكر، تنظم إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الأمل للصم بنات، بجميع المراحل التعليمية (الثامن الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي) بين مدرستي الأمل للصم بنات، ومدرسة الأمل للصم بنين بدمو.

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