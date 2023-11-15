ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية 

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم, حيث تفقدت، المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت المستوى العلمي للطلاب بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط بالمدرسة، والمكتبة، وقسم الملابس الجاهزة، وحضرت ورشة عملي تفصيل ملابس للصف الثالث الثانوي.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني، مطعم المدرسة، وتجهيزات المطعم ، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للطلاب، من خلال الإهتمام، بنظافة المطعم، والوجبات المقدمة للطلاب. 

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على مدرسة الأمل للصم بنات، سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، ومشرفي المدرسة، وقسم الملابس العملي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تابعت الدكتورة أماني، مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وأشادت بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

حيث تابعت الورش العملية للطلاب بالمدرسة، وقدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، وورش العمل العلمية والعملية لطلاب المدرسة. 

جدير بالذكر، تنظم إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الأمل للصم بنات، بجميع المراحل التعليمية (الثامن الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي) بين مدرستي الأمل للصم بنات، ومدرسة الأمل للصم بنين بدمو.

3c30cc75-86d5-4548-a523-d7ba57e88ef0 - Copy
3c30cc75-86d5-4548-a523-d7ba57e88ef0 - Copy
9fcd5550-57af-4303-aa84-2c9594397ef0 - Copy
9fcd5550-57af-4303-aa84-2c9594397ef0 - Copy
36d541af-8efe-45f8-8f3e-aa930b73957f - Copy
36d541af-8efe-45f8-8f3e-aa930b73957f - Copy
60ff0c93-256a-4688-8f31-faba9744c2d4 - Copy
60ff0c93-256a-4688-8f31-faba9744c2d4 - Copy
66aa775f-dbac-4182-b81d-32a2215cd649 - Copy
66aa775f-dbac-4182-b81d-32a2215cd649 - Copy
2880dad4-67f1-412f-bcdf-ff0adcbd7a94 - Copy
2880dad4-67f1-412f-bcdf-ff0adcbd7a94 - Copy
2880dad4-67f1-412f-bcdf-ff0adcbd7a94
2880dad4-67f1-412f-bcdf-ff0adcbd7a94
5382a691-d275-4616-8b4a-54d25f5d0671
5382a691-d275-4616-8b4a-54d25f5d0671
d2fb4d1c-00d9-477b-9962-aea0560f699c
d2fb4d1c-00d9-477b-9962-aea0560f699c
d58854eb-7213-4fc3-8f53-e012915ead35
d58854eb-7213-4fc3-8f53-e012915ead35
eb634422-7d1a-44fc-915f-dc95eccd7a87
eb634422-7d1a-44fc-915f-dc95eccd7a87
وكيل تعليم الفيوم مدارس الفيوم جولة ميدانية بمدارس الفيوم مدارس الأمل للصم وضعاف السمع التربية الفكرية بالفيوم الفيوم