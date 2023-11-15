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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة ونظيره التركي يتفقدان الخدمات المقدمة لجرحى وأطفال غزة بالمستشفيات المصرية

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة ونظيره التركى
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على امكانية التعاون  المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

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الأطفال والنساء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان المصابين والجرحى المستشفيات المصرية وزارة الصحة والسكان