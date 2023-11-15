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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

منظمةُ التعاون الإسلامي
منظمةُ التعاون الإسلامي
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دانت منظمةُ التعاون الإسلامي، بشدّة، إقدامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها، واستهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلًا عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرّض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة؛ الأمر الذي يشكّل جريمةَ حرب في القانون الدولي الإنساني.

وجدّدت المنظمةُ دعوةَ جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرّات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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