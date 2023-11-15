مهرجان القراءة المسرحية الرابع يحتفي بالمسرح الإسباني

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القراءة المسرحية للمعاهد والكليات المتخصصة برئاسة د. نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري، احتفاء بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

تحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، وعين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية عروض اليوم الأول والثاني من المهرجان، بينما تقدم عروض الأيام من 22 إلى 25 نوفمبر على مسرح معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.