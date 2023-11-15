جهاز المشروعات الصغيرة ينفذ برنامج تمويلي ب50 مليون جنيه بعائد ميسر في دمياط

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 03:11 م

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطاب ارتباط مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،لتقديم تمويل قيمته 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم حيث موضحاأن التمويل الجديد يأتي في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تقدم لأصحاب هذه المشروعات تيسيرات متنوعة تشجعهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.

وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط يأتي في إطار مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات" حيث سيتم ضخ إجمالي50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على مائة مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية. ويستفيد من هذا التمويل المشروعات الجديدة أو القائمة على أن تكون قد وفقت أوضاعها أو بدأت في توفيق أوضاعها وفقا لقانون 152/2020.



و قام باسل رحمي ومنال عوض خلال الزيارة بتسليم عدد من أصحاب المشروعات رخص توفيق الأوضاع وشهادات تصنيف ومزايا وشيكات تمويل مباشر كما قاما بتفقد معرض يضم منتجات للحرف اليدوية والصناعات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة دمياط إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى سبتمبر 2023، بقيمة تزيد على 805 مليون جنيه، مولت حوالي 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت تلك المشروعات حوالي 64 ألف فرصة عمل. وأضاف رحمي إن صناعة الأثاث التي تشتهر بها المحافظة استفادت باجمالي قدره 244.6 مليون جنيه من اجمالي التمويلات التي تم ضخها بالمحافظة تم من خلالها تمويل 5740 مشروع صغير ومتناهي الصغر.

و شهد باسل رحمي والدكتورة منال عوض توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وجامعة حورس حيث قام بالتوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ الدكتور السعيد محمد عبد الهادي رئيس جامعة حورس. وأكد رحمي على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون مع الجامعة من أجل دعم شباب الجامعة، وتبنى أفكارهم البناءة والتأكيد على الأهمية التى يوليها الجهاز لكل ما من شأنه أن يدعم ويساند طلاب الجامعات وتعزيز قدراتهم التنافسية والعمل على تأهيلهم لدخول مجال العمل الحر.

ورحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والوفد المرافق له للمحافظة وذلك لمناقشة أوجه التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.

وأشادت منال عوض محافظ دمياط بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات المستمر لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة وضمها للقطاع الرسمي بهدف تسهيل استفادتها من أوجه الدعم التي تتيحها القوانين المنظمة والتي تساعد أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع والنمو. وأكدت الدكتورة منال عوض على التنسيق المستمر بين الجهاز والمحافظة للعمل على دعم مصنعي الأثاث وتقديم كافة التيسيرات التي تساعدهم على تطوير منتجاتهم والتوسع في تسويقها مشيرة إلى أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات الواعدة والمنتجة التي تشتهر بها المحافظة وتستوعب عدد كبير من العمالة مما يعمل على توفير مصدر للدخل لآلاف الأسر بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع الجهاز لإشراك صناعات حرفية أخرى بالمحافظة في دورات معرض صنع في دمياط الذي يعقد في القاهرة أكثر من مرة في العام وذلك في إطار تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في المعارض المركزية وتعظيم الاستفادة من إقامة معرض صنع في دمياط.