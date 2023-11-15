رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة والمجلات العلمية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم محمد حامد المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها، عقد الاختبار الأكاديمي رقم 130 بكلية الطب وكان عدد المتقدمين 165، وتحديد الاختبار الأكاديمي رقم 131 يوم 26 نوفمبر، وترجمة عدد 44 وثيقة باللغة الإنجليزية وعدد 6 شهادات باللغة الألمانية خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما ترأس رئيس جامعة بني سويف اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للمجلات العلمية وتم مناقشة عدة موضوعات ومنها الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة المجالات العلمية، والموافقة على تشكيل المجلة الدولية للعلوم الأساسية، والموافقه على تشكيل مجله علوم العربية، والموافقة على إصدار المجلة العلمية الطلابية لجامعة بني سويف.