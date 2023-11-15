ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة والمجلات العلمية

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم محمد حامد المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها، عقد الاختبار الأكاديمي رقم 130 بكلية الطب وكان عدد المتقدمين 165، وتحديد الاختبار الأكاديمي رقم 131 يوم 26 نوفمبر، وترجمة عدد 44 وثيقة باللغة الإنجليزية وعدد 6 شهادات باللغة الألمانية خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما ترأس رئيس جامعة بني سويف اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للمجلات العلمية وتم مناقشة عدة موضوعات ومنها الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة المجالات العلمية، والموافقة على  تشكيل المجلة الدولية للعلوم الأساسية، والموافقه على تشكيل مجله علوم العربية، والموافقة على إصدار المجلة العلمية الطلابية لجامعة بني سويف.

اجتماع اللجنة العليا اللغات والترجمة الموافقة على خدمة المجتمع وتنمية البيئة