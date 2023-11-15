رئيس جامعة أسيوط يتفقد قطاع المدن الجامعية طالبات ويوجه بتوفير أفضل الإمكانات

أجرى رئيس جامعة أسيوط؛ صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بقطاع المدينة الجامعية طالبات، والتي تفقد خلالها المباني (ل) ، و(١) ، و(٢)؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات داخل المباني، وحرصه على حصول طالبات المدن الجامعية على أفضل الخدمات، وذلك برفقة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وأماني أبو صغير مديرة المدينة الجامعية طالبات، وعدد من مشرفات المباني المختلفة بقطاع المدينة الجامعية طالبات.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والأمن للطالبات داخل المدن الجامعية؛ والحصول على أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع المدينة الجامعية طالبات في العام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م؛ قام بتسكين ما يقرب من ٧ آلاف طالبة داخل المباني المختلفة؛ و تشهد الجامعة تطويراً، وتحديثاً في مختلف خدمات ، ومرافق المدن الجامعية؛ لتلائم احتياجات هذا العدد، وتلبي كافة رغباتهن، ورعايتهن اجتماعيًا، ونفسيًا، وتعليميًا.

وبدأت الجولة؛ بتفقد الدكتور أحمد المنشاوي لمبنى(ل)؛ حيث التقى ببعض الطالبات، واستمع إليهن، وناقش مقترحاتهن؛ بشأن تحسين الخدمات بالمبنى.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ مبنى (١)، والذى يعد واحداً من أكبر المباني السكنية بالمدينة الجامعية طالبات؛ والذى يضم ( ٥٦٠ ) طالبة؛ إذ تم تفقد بعض الغرف السكنية بالمبنى؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة؛ من حيث التهوية؛ والإضاءة الملائمة. كما تم تفقد مكتبة المبنى، ومركز الحاسب الآلي به، والمتضمن عدداً من أجهزة الحاسب المزودة بخدمة الإنترنت.

وخلال جولته؛ تفقد الدكتور أحمد المنشاوي؛ غرفة التحكم بكاميرات المراقبة داخل المبنى؛ والتي تقوم بمراقبة مباني المدينة الجامعية؛ بمداخلها، ومخارجها، والمنطقة المحيطة بها؛ وذلك للاطمئنان على مدى تطبيق إجراءات الأمن، والأمان للطالبات بالمباني.

كما شملت الجولة؛ تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ بعض غرف مبنى (٢)، وقاعات الطعام، والمطعم، موجهاً بتوفير كافة الإمكانات لراحة الطالبات.

وحرص رئيس جامعة أسيوط؛ على إجراء حوار مفتوح مع الطالبات؛ حيث استجاب الدكتور أحمد المنشاوي؛ لمقترحات الطالبات، ووجه بتنفيذها؛ سواء ما يتعلق بالتغذية، أو توفير مقومات الراحة في غرف السكن، وأبدى الطالبات رضاهن عن الخدمات المقدمة بالمبنى، كما وجهن خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي، وإدارة الجامعة على اهتمامها بهن، ومتابعتها المستمرة لهن.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى؛ جميع المشرفات، والمسئولات بالمبنى؛ على ضرورة معاملة الطالبات معاملة حسنة، والعمل على احتوائهن نفسيًا، ومتابعتهن، والاستماع إليهن؛ بوصف أن المدينة الجامعية تعد بيتًا لهن جميعًا.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ إنه جارٍ بالفعل الانتهاء من تسكين( ٧٠٠ ) طالبة أخرى داخل المباني المختلفة بقطاع المدينة الجامعية طالبات؛ مشيرًا إلى أن الجامعة لا تألو جهدًا؛ في تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية تسكين الطالبات بالمدن الجامعية؛ وذلك حفاظًا عليهن.