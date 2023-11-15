محافظ كفرالشيخ: 14 قافلة للأورمان للكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج لـ1524 شخصا

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، فى تنظيم 14 قافلة طبية، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1524 شخصا من أبناء مراكز كفرالشيخ وقلين ودسوق والحامول، ومطوبس وهى قرى " اسحاقة- الشرقي- الاخماس – دفرية - لين - العزبة البيضاء" بمركز كفرالشيخ، وقرية نشرت بقلين، وقرى "سنهور المدينة- بندر دسوق" بمركز دسوق، وقرى" الملاحة- الزعفران " بمركز الحامول، وقرى "خان الجنى- الهردة- بندر مطوبس" بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1524 شخصا من مراكز كفرالشيخ، قلين، الحامول، ودسوق، مطوبس.

وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشاد بجهود جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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