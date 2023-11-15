عبدالوهاب والسنباطى وبليغ ضيوف التراث في معهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس، 16 نوفمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها: بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، والأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى، وأشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطى، والله ما انا سالى - مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، وسمرة يا سمرة لـ كارم محمود، وسألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها، أداء المطربين عاطف عبدالحميد، ومحمد شوقى، وأحمد محسن، وياسر سليمان، وأنغام مصطفى، ورضوى سعيد، ونهى حافظ، وأسماء كمال.

تأسست فرقة الموسيقى العربية للتراث بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، والقصيدة، والدور، والطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .