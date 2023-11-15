محاكمة متهم بالشروع فى قتل طالب بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بإحالة متهم بإطلاق النار علي طالب بسبب خلافات بينهم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في قتل شخص وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطلب تقرير شامل من المستشفي.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالإنتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.