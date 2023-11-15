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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فصلاً من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلاً عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة القاهرة الدولي المساعدات الطبية المصابين الفلسطينيين الوفد المرافق سفير تركيا مطار القاهرة الدولي وزارة الصحة والسكان