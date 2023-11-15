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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دورة تدريبية حول الاهتمام بتأمين بيئة العمل للعاملين بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظمت الإدارة العامة للصحة المهنية بوزارة الصحة، دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية من الأطباء والمراقبين الصحيين بالدقهلية، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية بمدينة المنصورة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية والاتجاه القومى والحيوى نحو ضرورة الاهتمام بتأمين بيئة العمل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة و بإشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديريه للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مديرعام الطب الوقائي.

فيما بدأت فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة بقيادة الدكتورة شيرين سمير أبو العزم، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالدقهلية، وبحضور الدكتورة بوسي البدراوي مدير اداره الصحة المهنية.

كما تم خلالها التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والصناعية وصحة العاملين والمتطلبات الوطنيه للسلامه NSR(سلامة البيئه والمنشآت ) ضمن التدريب علي معايير GAHAR والسلامة الكيميائية ( ترصد التسممات) ووحدة الإصابات ( ترصد إصابات الطرق ـ وما عدا الطرق) .

كما قام بالتدريب وفد من الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة ، فى مقدمتهم  جمال عوض و رضا هلال و مصطفى الحسينى.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين الدقهلية مجال السلامة والصحة المهنية مديرية الصحة بالدقهلية