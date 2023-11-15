كيشيدا يؤكد مجددا عزمه إعادة المختطفين اليابانيين من كوريا الشمالية

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مجددا عزمه العمل على إعادة المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقال كيشيدا - للصحفيين اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "يصادف هذا اليوم مرور 46 عاما على اختطاف فتاة في المدرسة الإعدادية على يد عملاء كوريين شماليين في مدينة نيجاتا عام 1977، وكانت في طريقها إلى المنزل من المدرسة".

وأضاف قائلا "إنه من المؤسف للغاية أن هذه الفتاة والعديد من الأشخاص الآخرين ما زالوا في كوريا الشمالية"، مؤكدا عزمه بذل الجهود لإعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن.

