تعرف على أقدم أيقونة لـ مارمرقس البشير

أيقونة (أبونا مرقس الإنجيلي) هي أيقونة قبطية تصور القديس مارمرقس وقد عثر عليها فى الفيوم ، وتعود للقرن السادس الميلادي وبذلك هي واحدة من أيقونات قبطية قليلة جدًا تحدت عوامل التدمير والفناء ووصلتنا من هذا الزمن البعيد، تصور الرسول وهو يحمل على صدره إنجيله المزين بصليب وجواهر.

ويعلوه كتابة بالقبطية، مرسومة على لوحة من خشب الجميز بنفس أسلوب "بورتريهات الفيوم" الجنائزية التى تعتبر أول مراحل ظهور فن الأيقونة القبطية.

هى أقدم وأندر أيقونة قبطية للقديس مارمرقس، وعلى حد علمنا هى أيضًا أقدم أيقونة له في العالم، وتُعد كنز حقيقي بكل المعايير.

الجدير بالذكر أنها محفوظة بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، فرنسا.