"روحي فيك".. نور محمود يكتشف حقيقة والد عائشة بن أحمد

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء في بداية أحداث الحلقة الثامنة من حكاية "روحي فيك"، مشهد فلاش باك، ل "جميلة_ عائشة بن أحمد" في عام 1980، والتي تم الكشف عن هويتها وهي والدة "الطفل_ مالك"، وكانت في المشهد في إحدى المعارض ومعها نفس اللوحة التي ترسمها حاليا "سحر_ عائشة بن أحمد وزوجها خالد_ محمد كيلاني".

كما شهدت الحلقة 8 من حكاية "روحي فيك"، حول حديث "ثابت _ نور محمود مع حماته رقية_ ألفت إمام، عن معالجته ل "سحر_ عائشة بن أحمد"، وأنهما أتفقا سويا على ذلك، ولكنه إنفعل عليها بعد أن أكتشف أنها لم تصارحه بما حدث في الماضي وحقيقة وفاة والد سحر والذى يدعى إسمه "نعمان_ حسام فياض"، وأنه كان "ملبوس" ومتزوج من جنيه يدعى إسمها "نعيمه" وانتهى به المطاف إلى أن يموت مشنوقا.

وتعاركت "ندى_ هلا السعيد" مع صديقتها "سحر _ عائشة بن أحمد"، وصارحتها بحقيقتها كاملة وقررت أن ترك العمل معها وتبتعد عنها

وأنتهت الحلقه 8 من حكاية «روحى فيك»، على زواج "حازم_ فراس سعيد من ندى_ هلا السعيد "، عند الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله"، وأثناء رقص العروسين جاءت "ياسمين _ سمر مرسي" وهي تحمل بوكيه ورد، لكى تشاهد زوجها وهو يتزوج عليها، فوقع الورد من يدها وذهبت.

تعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفي.