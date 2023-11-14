أحمد عبدالعزيز وميرفت أمين يشاركان فى عزاء الفنان عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بأكتوبر

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحرص نجوم الفن على تأدية واجب العزاء وكان على رأسهم: ادورد، ومحمد أبو داوود، وعفاف شعيب، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود عبدالغفار، وميرفت أمين، وخالد زكي، ودنيا سمير غانم، وجمال عبدالناصر، ورانيا فريد شوقي، وفاطمة الكاشف، وسامح الصريطي، وكريم الحسيني، والمخرج أحمد نور، والإعلامي عمرو الليثي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمخرج هاني لاشين، وآخرون

وقد رحل الفنان عثمان محمد علي عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض، وحرص عدد من الفنانين، أمس الإثنين، على المشاركة في جنازته ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان، وكان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي، ومحمود عبدالغفار، وأيمن عزب، وآخرون.

ولد الفنان عثمان محمد علي، في الثالث عشر من أبريل عام ١٩٣٥، بمدينة الإسكندرية، وعمل مستشارا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، كما عمل أيضا بأحد البنوك في مدينة الإسكندرية.

ويعد أحد أهم نجوم الصف الثاني، كان دائمًا وجوده مؤثرًا في أي عمل فني، كما يُجيد اختيار أدواره بعناية شديدة، برغم أنه لم يحظَ بدور البطولة طوال مشواره الفني، لكنه فنان مؤثر جدا، سجل كلمات ومرادفات القرآن الكريم كاملا بأحد الاستوديوهات لمدة ثلاث سنوات، وقد ساعده ذلك في إتمامه لحفظ كتاب الله وهو في الرابعة عشرة من عمره أو أقل.

وكانت بدايته الفنية عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" عام 1954، وأعقبها أعمال عدة منها: "للحب رأي آخر، ومهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم".

كما شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها: "رأفت الهجان، وحارة المحروسة، وأبنائي الأعزاء شكرا، وعائلة الحاج متولي، ويتربى فى عزو، والإمام الشافعي، والعطار والسبع بنات" وغيرها.

ومن أفلامه السينمائية: "دنيا، وشجيع السيما، وشبكة الموت، وثمن الغربة" وغيرها.