قبل عودة التصفيات.. 9 منتخبات تأهلت لنهائيات يورو 2024

تأهلت 9 منتخبات بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024، يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023.

وحجز منتخب ألمانيا، أول المقاعد في نهائيات البطولة القارية، باعتباره المستضيف للنسخة السابعة عشرة تاريخيًا من مسابقة كأس أمم أوروبا.

وخصصت ألمانيا 10 مدن مختلفة لاحتضان مباريات يورو 2024، على أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي ببرلين.

تصفيات يورو 2024

ويشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) 53 منتخبًا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ووزعت على 10 مجموعات، 7 منها يوجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، ويتأهل المتصدر والوصيف كلاهما لنهائيات يورو 2024، على أن تتبقى 3 مقاعد تتحدد من خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية، على أن يكمل منتخب البلد المستضيف للبطولة الـ24 منتخبًا في كأس أمم أوروبا.

ويعد منتخب إيطاليا، هو حامل لقب البطولة، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية (2020) في ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت للطليان على حساب منتخب الأسود الثلاثة.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات يورو 2024

وحجزت 8 منتخبات، مقاعدها في نهائيات بطولة يورو 2024، بجانب منتخب ألمانيا المستضيف، وذلك قبل نهاية التصفيات المؤهلة للبطولة، وجاءت كالتالي.

ألمانيا - البرتغال - فرنسا - بلجيكا - إسبانيا - إسكتلندا - إنجلترا - تركيا - النمسا.

وتأهلت إسبانيا وإسكتلندا عن المجموعة الأولى، كأول الترتيب ووصيفه، بعد حصول كل منهما على 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات.

وضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى يورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة (العلامة الكاملة).

وفي المجموعة الثالثة، تأهل منتخب إنجلترا وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وذلك بعدما جمع 16 نقطة.

وحسم منتخب تركيا تأهله عن المجموعة الرابعة، بصدراته للترتيب بـ16 نقطة من جولات، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وبلغ منتخب بلجيكا، نهائيات يورو 2024 بعد تواجده على قمة ترتيب المجموعة السادسة وفي رصيده 17 نقطة، ورافقه من نفس المجموعة، منتخب النمسا وفي جعبته 16 نقطة.

وقاد كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، منتخب البرتغال إلى يورو 2024 في ألمانيا، محققًا العلامة الكاملة من 8 مباريات ليصبح في رصيده 24 نقطة على صدارة المجموعة العاشرة.