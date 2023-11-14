نادي مستشاري النيابة الإدارية يُكرم حفظة القرآن الكريم

أقام نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى وفقاً لخطة اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، أمس الإثنين، حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عام ٢٠٢٣.

وقد صرح المستشار أحمد جلال _ المتحدث الرسمى لنادى مستشارى النيابة الإدارية أن الاحتفال أقيم تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، وفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام ، والدكتور سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر ، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء وبحضور السادة أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والسيد المستشار الأمين العام ، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

وقد استهل الحفل بكلمة ألقاها رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى المستشار معتز الهلالى - أوضح فيها تاريخ المسابقة وضوابط الإشتراك فيها والمستويات المتعددة التى يتاح الإشتراك فيها و بما يناسب جميع الفئات العمرية من أعضاء النيابة الإدارية و أسرهم.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وشكر حرصهم على التواجد في مثل تلك المحافل، وأكد على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادي كتقليد سنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وذويهم.

ومن جانبه ألقى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، وأعرب عن سعادته بالتواجد بين كوكبة من العلماء والقامات الدينية المتفردة، و على رأسهم الوزير مختار جمعة - وزير الأوقاف ، كذلك وجه الشكر للمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، على مجهوده الكبير في تنظيم الحفل و خروجه بصورة مشرفة، كما رحب بالحضور من المستشارين وذويهم، وأكد على ضرورة الاهتمام بمثل هذه المسابقات .

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم، مؤكداً على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى الكلمة ببيان أهمية الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة تجديداً للخطاب الدينى .

كما ألقى الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية ، كلمة شكر فيها الحضور الكريم ، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم ، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله .

وفى كلمتة أعرب الدكتور سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بالتواجد فى حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى والذى له فضل كبير على الإنسان فى الدنيا والآخرة متمنياً لهم التوفيق والسداد .

كما ألقى الفقية الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء حث فيها على الاستمرارية فى حفظ كتاب الله تعالى وتدبر معانيه ومقاصده .

والجدير بالذكر أن هذا الحفل يقام سنوياً وللعام السابع على التوالى ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية ، واختتم الحفل بتكريم و توزيع الجوائز على الفائزين و جميع المشاركين تشجيعاً لهم على الاستمرار فى حفظ كتاب الله تعالى.

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