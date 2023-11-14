النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.