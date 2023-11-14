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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

اللقاء
اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع النائب العام