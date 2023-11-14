ارتفاع صافي دخل "أدنوك للغاز" الإماراتية 13% في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 8 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، نظرا لتحسن بيئة الأسعار وارتفاع حجم المبيعات.

وعلى الرغم من الظروف السائدة في السوق، حافظت الشركة على هوامش مستقرة بما يتوافق مع سياساتها والفترات السابقة، بحسب بيان الشركة.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13 بالمئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار.

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" قائلا: "حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت "أدنوك للغاز" على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو عبر استثمارات بلغت 5.6 مليار دولار وذلك من خلال عقود تم إرساؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تضمنت هذه العقود عقدا للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء وحداتٍ لالتقاط الكربون والذي يشكل علامة فارقة في سعينا لإزالة الكربون من عملياتنا ويتماشى مع طموح أدنوك لتحقيق صافي انبعاثاتٍ صفرية بحلول عام 2045".