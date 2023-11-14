طقس الإسكندرية.. استمرار تكاثر السحب وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة الرعدية، منذ الرابعة فجرًا وسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على جميع أنحاء المحافظة، بنسبة تصل إلى 90%.

وأعلنت محافظة الإسكندرية أنه مازال هناك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة والمتوقع، وسوف يستمر ذلك خلال الساعات القادمة، حيث أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على رفع درجة الإستعداد بالشركة تزامنا مع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على أنحاء المحافظة.

وأكد علي تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية و تخفيض مناسيب بيارات الرفع.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة ، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5) متر.