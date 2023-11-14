جامعة المنصورة تكرم طلابها الوافدين المتميزين عمليًا وبحثيًا ومجتمعيًا

كرمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء عددا من الطلاب الوافدين المتميزين عمليًا وبحثيًا ومجتمعيًا خلال فعاليات " اليوم التعريفى للطلاب الوافدين بالجامعة" والتى تنظمه إدارة الوافدين بجامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين، الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي بسفارة جمهورية اليمن، الدكتور منصور الخثلان الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الرحمن عبد الله الرجعان الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت، الدكتور اسماعيل الهادي الملحق الثقافي والاكاديمي بسفارة دولة ليبيا، الدكتور سليم التلولى مسئول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين.

كما حضر أيضا عمداء كليات الجامعة ووكلائها ، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة ، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، منسقى مكاتب الوافدين بكليات الجامعة، عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن أغلى ما تمتلكه جامعة المنصورة، هو شهادة طلابها بالجامعة، لأن هذا هو الدافع الحقيقي لاستكمال المسيرة، في ضوء اهتمام الدولة المصرية على جميع مستوياتها بملف الطلاب الوافدين بمرحلتيها ( الليسانس / البكالوريوس – الدراسات العليا ) باعتبارهم أحد أهم العناصر لقوة مصر الناعمة في الخارج و تحرص الجامعة على أن يكون الطالب سفيرا للجامعة فى بلاده بعد التخرج وأيضا يمثلون دورا هاما في السياحة التعليمية في مصر.

كما تم تكريم كلا من من دولة البحرين الطالبة ولاء حسن ملا احمد طب المنصورة مانشستر تم اختيارها كسفيرة للشباب البحريني من قبل وزارة الشباب والرياضة بالبحرين كما تم تكريمها من قبل منظمة الإيسيسكو، الطالبة ساره ابراهيم عبدالله مرهون حاصلة علي جائزة حمدان بن راشد ال مكتوم للأداء التعليمي المتميز مسابقة القصة القصيرة ، الطالبه كوثر جميل ابراهيم علي سلمان حاصلة علي المركز الثاني في مسابقة الشيخة فادية السعد عن ابتكار جهاز يعمل بالطاقة من جذور النباتات،

من دولة اليمن الباحث مهدي عبده علي محمد كلية العلوم حاصل على جائزة افضل بوستر في المؤتمر الدولي السادس عشر للكيمياء ودورها في التنمية، الطالب عبد القادر زين اليافعي كلية الحاسبات والمعلومات الاول على الطلاب الوافدين بتقدير ممتاز.

ومن المملكة العربية السعودية الباحث عبد الله عبد الواحد علي الغامدي كلية التجارة حاصل على ماجستير ادارة الاعمال بتقدير ممتاز، الطالب جود بنت يوسف بن احمد المبشر طب مانشستر جائزة افضل برشور عن الطفل التوحدي وكيفية التعامل معه ومن دولة الكويت الدكتور فايز حامد حسن البريك طب الاسنان مانشستر خريج الدفعة الاولي برنامج مانشستر لطب الاسنان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وعضو الاكاديمية الامريكية لتجميل الاسنان وحاصل علي الزمالة الايطالية في الليزر وتجميل الاسنان.

ومن دولة ليبيا الباحث سلطان خليفه علي سلطان كلية الحقوق الفائز في مسابقة حفظ القران الكريم ومن دولة العراق الباحث ضياء صلاح حسين علي العبدلي كلية الزراعة حاصل على ماجستير التغذية العلاجية بتقدير ممتاز، الطالب ايمن محمود احمد الجنابي كلية الطب حاصل على بطولة شرق اسيا للناشئين في المنتخب العراقي لكرة القدم.

ودولة فلسطين الطالب سمير جمال عبد الحليم شديد كلية طب الاسنان الاول على الطلاب الوافدين طب اسنان بتقدير ممتاز ومن دولة سوريا الطالب عمرو حسن زيتون طب مانشستر حاصل علي تقدير ممتاز بكلية الطب وتم تكريمه من قبل منظمة الايسيسكو ومن دولة السودان الطالب عبد الرحمن ابن عوف عوض فقير كلية الزراعة الاول على الطلاب الوافدين في برامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بتقدير جيد جدا.

ومن دولة عمان الباحث جمال بن سعيد بن سليمان كلية الآداب حاصل على ماجستير في الوثائق والمعلومات بتقدير ممتاز ومن مملكة الأردن الطالب محمد باسم علي الحياصات كلية طب الاسنان المشاركة الفعالة في التسويق لجامعة المنصورة بمعرض الجامعات المصرية بالعاصمة الاردنية عمان.

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IMG-20231114-WA0069

IMG-20231114-WA0048

IMG-20231114-WA0054

IMG-20231114-WA0056

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