ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

يمثلون 56 جنسية مختلفة.. جامعة المنصورة تنظم يوما تعريفيا للطلاب الوافدين الجدد (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، اليوم التعريفى للطلاب الوافدين بالجامعة بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة بحضور كل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما حضر أيضا كل من الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين، الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي بسفارة جمهورية اليمن، الدكتور منصور الخثلان الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الرحمن عبد الله الرجعان الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت، الدكتور اسماعيل الهادي الملحق الثقافي والاكاديمي بسفارة دولة ليبيا، الدكتور سليم التلولى مسئول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين.

كما حضر أيضا عمداء كليات الجامعة ووكلائها ، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة ، سحر العراقى  مدير إدارة الوافدين بالجامعة، منسقى مكاتب الوافدين بكليات الجامعة، عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة فيما تم افتتاح معرض الجاليات للطلاب الوافدين وتم عرض أهم ما يميز الثقافات من تراث وفلكلور لكل جالية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته أن جامعة المنصورة من أوائل الجامعات المصرية التى تبنت سياسة التدويل واستقطبت طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر وتحرص الجامعة على رعاية أبنائها الطلاب الوافدين فى وطنهم الثانى مصر من خلال تقديم كافة أنواع الرعاية و الاهتمام.

وأشار إلى أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للتطوير و التحديث و تركز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية و تواكب متطلبات سوق العمل المحلية و الإقليمية و الدولية مع التحسين الكبير لأداء المؤسسات القائمة و رفع كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وكذلك الاهتمام بالطالب و تحقيق الاستقرار النفسي و الاجتماعي و تسعى إلى تنمية قدرات الطلاب عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الفنية و الرياضية من خلال نادى الطلاب الوافدين، و تحرص الجامعة على أن تظل مركز للإبداع و الابتكار و التطوير و التواصل و التفاعل مع أبنائها الطلاب.

وأوضح أن الجامعة تحرص على تقديم الرعاية الصحية لأبنائها من الطلاب الوافدين و كذلك توفير إقامة مناسبة بالمدن الجامعية و استقبال أطفال الطلاب الوافدين بالحضانة الدولية و تحرص على أن يكون الطالب سفيرا للجامعة فى بلاده بعد التخرج و تفعيل رابطة الخريجين للطلاب الوافدين.

واستعرض رئيس جامعة المنصورة خلال كلمته أهم ما يميز الجامعة حيث تضم 18 كلية وأكثر من 60 برنامج مميز، منها 10 كليات و20 برنامج نوعى معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتشهد تقدما ملحوظًا في التصنيفات العالمية، وتتميز في مجال العلوم الطبية، والمجالات العلمية وتهتم بالتصنيفات التي تعتمد على البحث العلمي، وتعد جامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة التي تقدمت 200 نقطة في تصنيف QS في خلال ثلاث سنوات فقط، واحتلت المرتبة الأولى محليا في تخصصات الطب والطب البيطرى وطب الأسنان والهندسة، كذلك احتلت الجامعة المركز 301 على مستوى العالم في تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . 

واشار إلى أنه تكليلا لتلك الإنجازات كان لجامعة المنصورة السبق في أن تكون أول جامعة مصرية حكومية والوحيدة التي تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، لكن أغلى ما تمتلكه جامعة المنصورة، هو شهادة طلابها بالجامعة، لأن هذا هو الدافع الحقيقي لاستكمال المسيرة، في ضوء اهتمام الدولة المصرية على جميع مستوياتها بملف الطلاب الوافدين بمرحلتيها ( الليسانس / البكالوريوس – الدراسات العليا ) باعتبارهم أحد أهم العناصر لقوة مصر الناعمة في الخارج وأيضا يمثلون دورا هاما في السياحة التعليمية في مصر.

و أكد الدكتور أحمد أنور العدل أن جامعة المنصورة يدرس بها 13 الف طالب بمرحلتى البكاوريوس والدراسات العليا يمثلون 56 جنسية وقد حرصت إدارة الوافدين بالجامعة على لتذليل كافة الخدمات أمام الطلاب الوافدين وتقديم خدمات بدءًا من خدمات التقديم على منصة ادرس بمصر وتقديم مختلف الخدمات الطبية وتوفير السكن الملائم لهم داخل الجامعة وخارجها.

كما استعرض تميز الجامعة وتقدمها فى مختلف التصنيفات العالمية للجامعات هذا التميز جعلها قبلة للعلم والبحث العلمى واستقطبت طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر.

ونوه باستفادة الطلاب الوافدين من مختلف الخدمات التى يقدمها النادى الاجتماعى بالقرية الأوليمبية ونادى النيل ونادى الوافدين بجامعة المنصورة.

IMG-20231114-WA0064
IMG-20231114-WA0064
IMG-20231114-WA0036
IMG-20231114-WA0036
IMG-20231114-WA0061
IMG-20231114-WA0061
IMG-20231114-WA0029
IMG-20231114-WA0029
IMG-20231114-WA0072
IMG-20231114-WA0072
IMG-20231114-WA0038
IMG-20231114-WA0038
IMG-20231114-WA0068
IMG-20231114-WA0068
IMG-20231114-WA0040
IMG-20231114-WA0040
IMG-20231114-WA0049
IMG-20231114-WA0049
IMG-20231114-WA0046
IMG-20231114-WA0046
IMG-20231114-WA0057
IMG-20231114-WA0057
IMG-20231114-WA0030
IMG-20231114-WA0030
IMG-20231114-WA0053
IMG-20231114-WA0053
IMG-20231114-WA0026
IMG-20231114-WA0026
IMG-20231114-WA0032
IMG-20231114-WA0032
IMG-20231114-WA0071
IMG-20231114-WA0071
IMG-20231114-WA0028
IMG-20231114-WA0028
IMG-20231114-WA0067
IMG-20231114-WA0067
IMG-20231114-WA0035
IMG-20231114-WA0035
IMG-20231114-WA0039
IMG-20231114-WA0039
IMG-20231114-WA0048
IMG-20231114-WA0048
IMG-20231114-WA0043
IMG-20231114-WA0043
IMG-20231114-WA0056
IMG-20231114-WA0056
IMG-20231114-WA0025
IMG-20231114-WA0025
IMG-20231114-WA0052
IMG-20231114-WA0052
IMG-20231114-WA0070
IMG-20231114-WA0070
IMG-20231114-WA0041
IMG-20231114-WA0041
IMG-20231114-WA0066
IMG-20231114-WA0066
IMG-20231114-WA0034
IMG-20231114-WA0034
IMG-20231114-WA0047
IMG-20231114-WA0047
IMG-20231114-WA0044
IMG-20231114-WA0044
IMG-20231114-WA0055
IMG-20231114-WA0055
IMG-20231114-WA0051
IMG-20231114-WA0051
IMG-20231114-WA0063
IMG-20231114-WA0063
IMG-20231114-WA0059
IMG-20231114-WA0059
IMG-20231114-WA0065
IMG-20231114-WA0065
IMG-20231114-WA0042
IMG-20231114-WA0042
IMG-20231114-WA0060
IMG-20231114-WA0060
IMG-20231114-WA0033
IMG-20231114-WA0033
IMG-20231114-WA0045
IMG-20231114-WA0045
IMG-20231114-WA0069
IMG-20231114-WA0069
IMG-20231114-WA0037
IMG-20231114-WA0037
IMG-20231114-WA0054
IMG-20231114-WA0054
IMG-20231114-WA0050
IMG-20231114-WA0050
IMG-20231114-WA0062
IMG-20231114-WA0062
IMG-20231114-WA0031
IMG-20231114-WA0031
IMG-20231114-WA0058
IMG-20231114-WA0058
IMG-20231114-WA0027
IMG-20231114-WA0027
إدارة الوافدين الدكتور شريف يوسف خاطر المملكة العربية السعودية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة فلسطين