ضبط 38 طن سكر و7 أطنان دقيق بكفرالشيخ

قال، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن أجهزة المحافظة شنت حملات تموينية متتابعة ومكثفة على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع والمنشآت التجارية بمراكز المحافظة؛ أسفرت عن ضبط تهريب 83.5 طن سكر و 7 أطنان دقيق، وتحرير 430 محضراً متنوعاً، من بينها " 99 محضر نقص وزن- 50 محضر عدم تطابق المواصفات- 19 محضر تصرف وتجميع- 78 محضر مخابز- 59 عدم إعلان أسعار- 19 محضر بيع بأزيد من السعر- 11 صلاحية- 12 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص- 17 محضر ذبح خارج السلخانه وعرض لحوم مكشوفة- 13 محضر غش تجارى- 11 محضر منتجات مجهولة المصدر- 4 محاضر ممارسة نشاط بدون شهادة صحية ".

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحال بيع كافة انواع السلع ومحال الجزارة وبيع الدواجن لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، لافتاً الى أن أعمال الحملات أسفرت أيضاً عن ضبط " 1800 كيلوجرام زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير، 1000 كيلو جرام أسمدة سائلة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير عدد 17 محضر جنه لضبط 260 كم لحوم بلدية لذبحها خارج المجازر الحكومية بمراكز ( دسوق- كفرالشيخ- الحامول- سيدى سالم- مطوبس )، وتحرير عدد 6 محاضر جنحة لضبط 83.5 طن سكر محلى مهربة بدون فواتير وذلك بمراكز ( بلطيم- كفرالشيخ – الحامول – سيدى سالم )، وتحرير 3 محاضر جنحة لضبط 7 طن دقيق تموينى مهربة ومخالفة القانون بمراكز ( دسوق – كفرالشيخ )، تحرير عدد 19 محضر جنحة بيع بأزيد من السعر المعلن والمقرر من الشركات المنتجة، لسلعتى السكر المحلى والسجائر، وذلك بمراكز ( بلطيم- كفرالشيخ- الحامول- سيدى سالم )، وتحرير عدد 14 محضر جنحة لضبط كميات من مواد البناء منها " 200 طن أسمنت مختلف الأنواع، 40 طن و 600 كم، حديد تسليح، 60 متر رمل، بمراكز ( كفرالشيخ- مطوبس )، وذلك خلال النصف الأول من شهر نوفمر الجارى، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتجار المحتكرين، وقرر محافظ كفرالشيخ احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريات " التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين "، لتوفير السلع وضبط الأسعار والحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم حيال المخالفين.

من جانبه أوضح، المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه يتم تنظيم الحملات على الأسواق يومياً وعلى المخابز ومراجعة الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، بالإضافة الى مرور على المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة وتواجد قوائم الاسعار على السلع المعروضة للمواطنين.