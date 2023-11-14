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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع 6 عناصر جنائية بأسيوط واستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن

مصرع 6 عناصر جنائية
مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط وإستشهاد ضابط شرطة
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تمكنت  إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى ( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها .. حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، وإستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى").

وعُثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش  - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة البحث الجنائي أسيوط الامن العام