كارثة إنسانية في غزة.. دبابات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء.. وأهالي الشهداء يدفنون جثث ذويهم في باحات المستشفيات

لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدور رحاها، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي بشأن رفضه وقف إطلاق النار المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عداد الشهداء والمصابين في ازدياد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء تزايد الى ما يزيد على ١١ الف شهيد، فيما تعج مستشفى الشفاء بجنوب قطاع غزة بالشهداء، في ظل عدم وجود أماكن تحوي جثث الشهداء، التي بدأت بالتحلل في ساحات المستشفى ما دفع أهالي الشهداء إلى دفنهم في ساحة المستشفى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أعداد المصابين جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، في ظل تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار عبر مسيرات، لمنع المواطنين الفلسطينيين من الخروج من المستشفى.

جدير بالذكر أن مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل في ظل استمرار عمليات التوغل البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المتواصل على القطاع، فيما نفد الوقود، ما تسبب في خروج مجمع الشفاء عن الخدمة، وعدم قدرته على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين أو حفظ جثث الشهداء في الثلاجات.

كما يخضع مجمع الشفاء لحصار كبير من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنع دخول او خروج المصابين، حيث تتمركز دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول محيط المجمع، لمنع دفع الشهداء، ما تسبب في تكدس الجثث في باحة المحمع، وباتت عرضة للنهش من قبل الحيوانات والطيور الجارحة، طبقا لما أكدته مصادر طبية داخل المجمع.

يأتي ذلك على الرغم من تجاهل إسرائيل النداءات الدولية المتكررة بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لإنقاذ المصابين وخروج جثث الشهداء، والتوصل إلى هدنة مؤقتة لوضع حل للازمة الراهنة.

وطالبت الأمم المتحدة الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يشهد اكبر أزمة إنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.