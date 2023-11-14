ضبط طالب ظهر في فيديو يحمل سلاحا أبيض في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض، وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكاً بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالاستعراض بها أمام بعض الطلبة .

وقد أمكن تحديد المذكور وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المشار إليه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.