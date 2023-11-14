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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل شخص بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأسندت النيابة المتهم، تهمة الشروع في قتل المجني عليه، عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده، محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

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