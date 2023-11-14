وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لن يوفي بتعهداته بشأن توفير الذخيرة لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس،إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بتعهداته بشأن تسليم مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا حسبما تم الاتفاق عليه سابقًا.

واعترف بيستوريوس – خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم /الثلاثاء/ في بروكسل - بصدق الأصوات التي حذرت منذ البداية بصعوبة تحقيق المستهدف من الدعم العسكري لأوكرانيا، وأن هذه الفرضية أصبحت ملحة، منوهًا بوجود خطط ثنائية لتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو.

كان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تزويد أوكرانيا بالقذائف حتى مارس 2024 لدعم دفاعها ضد روسيا، لم يتمكن من تسليمها سوى 300 ألف قذيفة حتى الآن، كما أنه ليس من المرجح أن تحصل المساعدات العسكرية المقترحة على الدعم الجماعي في الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو حتى عام 2027.

بدوره، دعا منسق الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأعضاء لإيلاء أولوية لصادرات الذخيرة إلى أوكرانيا على الدول الأخرى من أجل توفير المزيد من الذخيرة بسرعة أكبر، مشيرًا إلى تقديمه مقترحًا جديدًا بشأن الالتزامات الأمنية والمساعدات العسكرية لكييف في ديسمبر المقبل.

يذكر أن اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يبحث مقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن حماية البنية التحتية الحيوية لإمدادات الطاقة والاتصالات، بما في ذلك خطوط الأنابيب تحت البحر وكابلات البيانات، وخطط تشكيل قوة استجابة مشتركة تحت لواء الاتحاد الأوروبي بقوام 5000 جندي يتم إعدادها للتدشين بحلول عام 2025.

