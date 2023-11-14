بنك قناة السويس يحقق 1.36 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023

صرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.36 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 محققاً نسبة نمو قدرها 85% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ1.3 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ200 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل الي 92 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، في حين ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل الى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي 25%، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن عدد فروع البنك تصل الي 50 فرعا موزعة على محافظات الجمهورية لخدمة عملاء البنك التي تزداد بقوة.

وعلى صعيد آخر، حصل بنك قناة السويس على عدة جوائز مرموقة منها جائزة من مجلة “International Business Magazine” لأسرع البنوك نموا في مصر لعام 2023 وجائزتان من مجلة "World Business Outlook" جائزة لأفضل بنك أداءً في مصر لعام 2023 وجائزة لأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2023.

كما انضم بنك قناة السويس إلى قائمة "فورتشن 500 العربية" لعام 2023 لأول مرة، والتي تشمل أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022.