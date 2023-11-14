بالفيديو.. "التحرير الفلسطينية": نناضل على جميع المستويات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار

قال عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن كل مكونات الشعب الفلسطيني تناضل على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والطبية والإنسانية مع المؤسسات الدولية للعمل على الوقف الفوري لحرب الإبادة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف "حلمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوقف حرب الإبادة، وتسعى من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الظلم وجرائم الحرب عن الشعب، والتي وصلت لأكثر من 1150 مجزرة.

وتابع، أن حصيلة الشهداء تزيد مع الأيام، والحكومة الإسرائيلية هي من أفشلت واوقفت صفقة تبادل الأسرى، حيث لم يتم التوافق النهائي على إتمام تلك الصفقة.

وأردف، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك مطالبات بالإفراج عن الأسرى النساء والأطفال، وهدنة تستمر لمدة 5 أيام، وإدخال 7 آلاف شاحنة مساعدات، إضافة إلى الوصول إلى داخل محافظات الشمال.