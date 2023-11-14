"اتحاد الغرف" يؤكد أهمية التعاون العربي اللوجستي والصناعي لتنمية الصادرات المشتركة لدول الجوار

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التعاون العربي اللوجستي والصناعي لتنمية الصادرات المشتركة لدول الجوار والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الكثير من البلدان، وتفعيل اتفاقية التمثيل العربي لتنمية تبادلنا التجاري لتوفير سلاسل الإمداد في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

وأكد الوكيل في كلمته اليوم، خلال منتدى الأعمال المصري القطري، بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، ونظيره القطري، على توجه القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع قطر والعمل علي التعاون الصناعي والمصري القطري والشراكة الثنائية المصرية القطرية العالمية، وبالمثل مع الدول الأفريقية ودول الجوار وخلق تحالفات دولية لعمل مشاريع بأكبر مكون محلي لتنفيذ المشروعات القومية الكبري ومنها مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، والتعاون في تدريب القوي البشرية لخلق قوي عاملة مدربة على أعلى مستوى.

وشدد الوكيل على ضرورة استغلال قدراتنا البشرية الموارد المتاحة في تعزيز سبل التعاون المشترك، كما دعا الوكيل للمشاركة في المؤتمر المصري الخليجي 22 نوفمبر الجاري للمساهمة في تقوية وتعزيز سبل التعاون.وشهد المنتدي توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات بين مجتمعي المال والاعمال في مصر وقطر بحضور وزيري تجارة وصناعة البلدين.