برلمانية: الكيان الصهيوني يرتكب أبشع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، والتي كشفت عن استمرار الدور التاريخى والمحورى للدولة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في فلسطين، واصفة إياها بالتاريخية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ وواضح للجميع، ومستمرون في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى يتحقق حلمه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بلقاءات الرئيس السيسي مع عدد من الرؤساء والملوك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض، موضحة أنها تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه بجانب الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن الكيان الصهيوني يمارس أعمالاً إجرامية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويرتكب أبشع جرائم الحرب ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وسط صمت دولي رهيب، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الأبرياء، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".