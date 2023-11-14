إقلاع الطائرة الـ19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الـ19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني، من قاعدة عبدالله مبارك الجوية الكويتية متجهة إلى مطار العريش على متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد - في تصريح له عقب إقلاع الطائرة - إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن الجسر الكويتي يأتي بتنسيق مع وزارات الشئون والدفاع والخارجية الكويتية وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.