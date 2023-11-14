بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار رعدية على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة نشهدها منذ بداية الأسبوع، وخاصة فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، إلى جانب وجود فرص سقوط أمطار في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد سيتعمق اليوم في المحافظات بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي على البحر المتوسط وهم ما يعملوا على حالة من التقلبات الجوية، خاصة على المحافظات الساحلية.

وتابعت، أنه يتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، وبدأت بالفعل الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأنه يتوقع اليوم أن يكون هناك أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بور سعيد ورفح والعريش.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد بكميات أقل فى المناطق الداخلية، ومن المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الاماكن من مدن القناة ومن وسط سيناء، وتمتد إلى خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.