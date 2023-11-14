الهند تعلن عن المرحلة الثانية من اختبارات مركبتها الفضائية المأهولة

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن الموعد الذي ستبدأ فيه المرحلة الثانية من الاختبارات التحضيرية لإطلاق مركبتها الفضائية المأهولة.

وقال رئيس إدارة مشروع الرحلات الفضائية في المنظمة: نخطط لإجراء المرحلة الثانية من الاختبارات على مركبة Gaganyaan في الربع الأول من عام 2024.

في هذه المرحلة سنختبر أنظمة الإنقاذ الخاصة بحالات الطوارئ في المركبة والمخصصة لإنقاذ الطواقم على الارتفاعات العالية والمنخفضة.

وأضاف هذه المرحلة ستحاكي رحلة مركبة Gaganyaan بشكل واقعي وسيتم فيها اختبار أنظمة التحكم ومقاعد الطاقم والعديد من مكونات المركبة الأخرى.

أجرت (ISRO) المرحلة الأولى من الاختبارات في 21 أكتوبر الماضي وتم خلالها إطلاق كبسولة إنقاذ طاقم المركبة إلى الجو وهبطت الكبسولة بنجاح في مياه خليج البنغال وفي المرحلة الثانية من الاختبارات سيتم التركيز على عملية هبوط الكبسولة لكي تهبط بشكل سلس ودون أن تنقلب أثناء الهبوط.

وفي سبتمبرالعام الماضي قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyaan سيتم تجهيزها في روسيا.

من جهتها كانت قد أشارت مؤسسة Glavkosmos الروسية في وقت سابق إلى أن روسيا قامت بتدريب 4 رواد فضاء من الهند في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء وفي معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وأن هذه التدريبات أتت في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي الذي تتعاون فيه المؤسسة مع مركز رحلات الفضاء البشرية التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).